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Районы Бурятии присоединились к акции «Блокадный хлеб»

Районы Бурятии присоединились к акции «Блокадный хлеб»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Баргузинский район»
В городах и сёлах прошли мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда

27 января в районах Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-службы районных администраций.

Жители города Кяхта собрались у мемориала победы, чтобы почтить память, погибших во времена блокады Ленинграда. В рамках проведения митинга была организована театрализованная инсталляция – очередь возле машин за суточным блокадным куском хлеба в 125 грамм. Актёры старались донести до зрителя всю картину тех тяжёлых для ленинградцев лет – как в очереди стояли истощённые от голода люди разных возрастов, как они выживали, прибегая даже к воровству, в то время бесценного, пайка хлеба, как… даже умирали, так и не дождавшись своей порции…

Эта акция памяти показала великую трагедию целого города, который держался изо всех сил до последнего. Ключевой символ этой акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм, который сегодня считается символом стойкости и мужества защитников Ленинграда. После минуты молчания каждый горожанин смог отведать «блокадный хлеб», дабы почтить память героев.

В Кяхтинском районе также в рамках патриотического воспитания молодого поколения состоялись уроки мужества, акции, посвящённые блокаде Ленинграда.

Торжественные митинги у памятников павшим воинам прошли в Закаменске и в сёлах района. Почтить память героической стойкости блокадников, к обелиску города Закаменск пришли представители районной администрации и совета депутатов.

- Передайте, пожалуйста, историю ленинградцев своим близким – пока мы помним о них, они живы в наших сердцах. Давайте сохраним память об их стойкости и мужестве вместе, – звучали слова выступающих на митинге.

Как символ жизни и надежды, к памятнику павшим воинам в Закаменске возложили кусочки хлеба, которые за 2,5 года блокады могли бы для кого-то стать спасительными.

В рамках всероссийской акции в память о блокаде Ленинграда в Баргузинском районе прошла акция «Блокадный хлеб». Баргузинцам напомнили о тех страшных днях, которые пережили жители Ленинграда, а также предложили взять символичную блокадную норму хлеба и памятку с информацией, чтобы они рассказали и показали свои детям, младшим братьям, сестрам и друзьям. 
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