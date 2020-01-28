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В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали кадетам о блокаде Ленинграда

В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали кадетам о блокаде Ленинграда
Общество,  Фото:Росгвардия
Кадеты прочитали стихи и нарисовали рисунки, посвящённые снятию блокады

Мероприятия, посвящённые Дню освобождения Ленинграда от немецкой блокады, прошли в средней школе № 18 Улан-Удэ. Участие в них приняли три кадетских класса Росгвардии.

Военнослужащие Росгвардии Бурятии рассказали детям о Великой Отечественной войне, о битве за Ленинград, о том, как жил и боролся блокадный город, что пришлось испытать советскому народу в те страшные годы.

- Это был период тяжелейших испытаний, страданий и героизма, доходивших до высот трагизма и мужества, почти недопустимого нашему пониманию, - отметил помощник начальника отделения по работе с личным составом Алексей Иванов.

Кадеты прочитали стихи про блокадный Ленинград. Также ребята из кадетских классов нарисовали рисунки, посвящённые 75-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда. В конце Урока были подведены итоги конкурса, и призёры были награждены грамотами и сладкими подарками, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Кроме того, в территориальном управлении Росгвардии прошло информирование личного состава с показом документального фильма «Дорога 101».

Росгвардия 75 лет Победы
 
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