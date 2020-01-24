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В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»

В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»
Общество, 
Также к акции присоединятся и детские сады

27 января во всех школах и детских садах Улан-Удэ пройдёт акция – всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Акция откроет Год памяти и славы. 2020 – год, когда мы вспоминаем людей, пожертвовавших своей жизнью ради нашего мирного неба над головой.

Учащимся будет продемонстрирован ключевой символ акции – кусочек хлеба, внешне схожий с блокадным. Вес настоящего «блокадного» хлеба – 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена в период фашисткой блокады Ленинграда. На уроке ребятам расскажут о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 557 700. По последним подсчётам в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причём подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.

Акция «Блокадный хлеб» станет первым мероприятием Года памяти и славы: всего в течение 2020 года пройдёт более 180 ключевых мероприятий. Основная их задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.

Показательный урок памяти будет организован по классным параллелям в средней общеобразовательной школе № 2 города Улан-Удэ 27 января в 10:40. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию городской администрации.
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