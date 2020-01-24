Бродячих животных проверят на бешенство
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января на младшеклассника напала стая бродячих собак. Ребёнок получил серьёзные травмы голову, рук и ног. Сейчас мальчик находится в больнице.
После инцидента мэр города поручил отловить свору собак, напавших на школьника. В пресс-службе республиканского управления ветеринарии сообщили, что собак отловили.
- На данный момент отловлено 4 собаки. Они доставлены в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Животные будут находится под наблюдением в течение 10 суток для исключения бешенства, - уточнили в учреждении.
Пострадавшему ребёнку оказана антирабическая помощь, то есть мероприятия по профилактике бешенства.
Родственница пострадавшего мальчика рассказала «Байкал-Daily», что ребёнка от разъярённых псов спасли соседки, услышавшие крики. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В Улан-Удэ отловили собак, напавших на школьника
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