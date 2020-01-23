В Бурятии навещают ветеранов-блокадников

В республике проживают 13 ветеранов-блокадников



В Бурятии 18 января стартовала всероссийская акция в память о блокаде Ленинграда, приуроченная к Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о трагедии города, о мужестве, стойкости и подвиге её жителей. За 872 дня блокады погибло более 1 500 000 горожан. В республике сегодня проживают 13 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, из них 8 человек в Улан-Удэ, в Мухоршибирском районе – 2 человека и 3 человека - в Баргузинском районе, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В ходе акции в память о блокаде Ленинграда «волонтёры Победы» совместно с сотрудниками отрасли социальной защиты республики навещают ветеранов-блокадников и оказывают им необходимую помощь.



Так, в преддверии памятной даты вместе с «волонтёрами Победы» министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова посетила улан-удэнку Валентину Петровну Албитову, отмеченную знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она родилась в Ленинграде в 1930 году и, связав свою судьбу с уроженцем Бурятии, уже 56 лет проживает в Улан-Удэ. Валентина Петровна поведала о том, что её отец погиб в бою под Ленинградом. В блокадном городе не было электричества, воды, не работали бани. Мама и дочь жили постоянно впроголодь, и только лечение истощения в больнице спасло их жизни. Сегодня Валентина Петровна на пороге своего 90-летия полна энергии и с оптимизмом смотрит в завтрашний день.



Акция «Блокадный хлеб» продолжается. До 27 января 2020 года всех жителей республики, отмеченных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», посетят специалисты социальной защиты населения и «волонтёры Победы». В рамках акции с 18 января до 24 января волонтёры в разных точках региона ещё раз напомнят о тех днях, предлагая символическую блокадную норму хлеба в 125 граммов – ежедневную минимальную норму, которую получали ленинградцы по специальным блокадным карточкам.



В школах, детских садах, домах культуры, музеях и библиотеках всех районов республики в память о блокаде Ленинграда пройдут открытые уроки, выставки и показы документальных фильмов на тему блокады.

