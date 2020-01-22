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Жителей Бурятии просят принять участие в проекте «Герои войны»

Жителей Бурятии просят принять участие в проекте «Герои войны»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, будут приниматься вплоть до апреля

В Бурятии продолжается проект «Герои войны», посвящённый 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В проекте национального музея РБ может принять участие любой желающий, чей родственник воевал в годы Великой Отечественной войны.

Музейный проект воссоздания и сохранения исторической памяти стартовал ещё в 2015 году, и в его рамках многие жители республики предоставили музею истории своих родных, которых, безусловно, нужно считать героями.

Национальный музей просит жителей республики отправлять на электронную почту muzeyrb_mib@mail.ru отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое (с пометкой «Герои войны»). В этой информации можно указать, где воевал ваш дед или прадед, как для него закончилась война, и какие имеются награды.

Фотографии должны быть в хорошем расширении. Желательно, чтобы фото занимало не меньше 2-3 мегабайт. Те, кто не имеет возможности отсканировать фотографии в хорошем качестве, могут прийти с ними в музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова, где им помогут научные сотрудники.

Фотографии и истории будут приниматься вплоть до апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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