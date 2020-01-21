Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
В Чите судебные приставы установили автомобиль, который скрывал должник по алиментам. Читинец не был трудоустроен, материальную помощь своему ребёнку не оказывал, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 500 000 рублей.
- Было установлено, что у читинца имеется автомобиль «Toyota Gaia». Но мужчина отрицал наличие у него машины. Во избежание продажи транспортного средства пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, а также о его розыске, - сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
В итоге машину удалось установить и арестовать. Мужчина отказался отдавать ключи, поэтому иномарку поместили на спецстоянку на эвакуаторе. Должнику предложили оплатить задолженность по алиментам в добровольном порядке, после чего арест на автомобиль был бы снят, но мужчина отказался. Сейчас автомобиль «Toyota Gaia» находится на оценке, после чего будет передан на продажу.
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
Общество, Фото:
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