 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Января

20 Января

Популярное

В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи

В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
Общество,  Фото:pixabay.com
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность

В Чите судебные приставы установили автомобиль, который скрывал должник по алиментам. Читинец не был трудоустроен, материальную помощь своему ребёнку не оказывал, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 500 000 рублей.

- Было установлено, что у читинца имеется автомобиль «Toyota Gaia». Но мужчина отрицал наличие у него машины. Во избежание продажи транспортного средства пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, а также о его розыске, - сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

В итоге машину удалось установить и арестовать. Мужчина отказался отдавать ключи, поэтому иномарку поместили на спецстоянку на эвакуаторе. Должнику предложили оплатить задолженность по алиментам в добровольном порядке, после чего арест на автомобиль был бы снят, но мужчина отказался. Сейчас автомобиль «Toyota Gaia» находится на оценке, после чего будет передан на продажу.
долги алименты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Общество, 21.01.2020
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
Общество, 21.01.2020
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
Общество, 21.01.2020
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Общество, 21.01.2020
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Общество, 21.01.2020
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Общество, 21.01.2020
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Общество, 21.01.2020
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
В Иркутске таможенники изъяли 25 часов-реплик, предназначенных для продажи в Улан-Удэ
В Иркутске таможенники изъяли 25 часов-реплик, предназначенных для продажи в Улан-Удэ
Общество, 21.01.2020
Мужчина планировал продавать подделки в интернет-магазине
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
Общество, 21.01.2020
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Общество, 21.01.2020
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Общество, 21.01.2020
Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^