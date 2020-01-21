В Бурятии состоится выставка, посвящённая 75-летию Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет



21 января в Художественном музее имени Сампилова пройдут несколько памятных патриотических мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Для посетителей организаторы подготовили акцию «Блокадный хлеб», а также несколько выставок:

- выставка картин блокады Ленинграда;

- выставка И.М. Тоидзе «Вперёд к Победе»

- выставка картин «Факты о Великой Отечественной войне».

- выставка военно-патриотической группы «Байкальский Фортпост»;

- выставка вооружения и раскопок от 36 – общевойсковой армии.



Кроме этого, творческие коллективы исполнят для гостей стихотворения и песни военных лет.



Вход на выставку бесплатный.





