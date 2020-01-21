Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет
21 января в Художественном музее имени Сампилова пройдут несколько памятных патриотических мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для посетителей организаторы подготовили акцию «Блокадный хлеб», а также несколько выставок:
- выставка картин блокады Ленинграда;
- выставка И.М. Тоидзе «Вперёд к Победе»
- выставка картин «Факты о Великой Отечественной войне».
- выставка военно-патриотической группы «Байкальский Фортпост»;
- выставка вооружения и раскопок от 36 – общевойсковой армии.
Кроме этого, творческие коллективы исполнят для гостей стихотворения и песни военных лет.
Вход на выставку бесплатный.
В Бурятии состоится выставка, посвящённая 75-летию Победы
Общество, Фото:
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