В Бурятии стартовала акция «Блокадный хлеб»



Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более трех миллионов человек, к концу блокады осталось лишь 557 700. По последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Подавляющее большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. По Ленинграду было выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов. В период блокады было разрушено: 5 миллионов кв.м. жилой площади, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.



Всероссийская акция в память о блокаде Ленинграда, приуроченная к Году памяти и славы, стартовала в Бурятии. Акция призвана напомнить о трагедии города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о мужестве, стойкости и подвиге жителей блокады.- В рамках акции в торговых точках города «Волонтёры Победы» напомнили улан-удэнцам о тех страшных днях, которые пережили жители Ленинграда, а также предложили взять символичную блокадную норму хлеба и памятку с информацией, чтобы они рассказали и показали свои младшим братьям, сестрам и друзьям. Неслучайно ключевым символом памятных мероприятий выбран кусочек хлеба весом в 125 граммов – ежедневная минимальная норма, которую получали ленинградцы по специальным блокадным карточкам, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.В память о тех страшных и героических днях до 27 января в школах, музеях и библиотеках во всех муниципальных образованиях пройдут открытые уроки, выставки и показы документальных фильмов на тему блокады.В ходе акции волонтёры совместно с социальными работниками навестят ветеранов-блокадников и окажут им необходимую помощь.В Художественном музее имени Сампилова памятное мероприятие состоится 21 января, где жителей и гостей республики будет ожидать выставка «Факты о Великой Отечественной войне», военного оружия и раскопок от 36 – общевойсковой армии и поискового отряда «Рысь».