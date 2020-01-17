Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»

Акция, которая вызвала неоднозначную реакцию, добралась до Бурятии
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и Славы-2020 в России. С 18 января – день начала стратегического наступления операции «Искра», по 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, по всей России пройдут мероприятия, посвящённые этим датам.
С 18 по 27 января каждый житель Бурятии в музеях, библиотеках, торговых точках сможет больше узнать о событиях того времени и своими глазами увидеть и даже попробовать суточный паёк жителей Ленинграда во время блокады. Об этом сообщили в министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
По словам организаторов, акция памяти «Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны.
Центральной точкой проведения акции станет торгово-развлекательный центр «Форум». С 15:00 волонтёры будут знакомить улан-удэнцев с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда. Они продемонстрируют блокадный паёк самого тяжёлого для жителей Ленинграда 41-го года.
«Волонтёры Победы» организуют тематическую инсталляцию, имитирующую пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде и предложат памятки всем желающим.
В школах, университетах и колледжах пройдут уроки памяти «Блокадный хлеб», на которых учащимся расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников.
- Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени, - отмечают организаторы.
Отметим, в других регионах акция «Блокадный хлеб» уже вызвала бурную реакцию жителей. К примеру, отдельные жители Хабаровска в соцсетях идею назвали «глумлением над тысячами погибших», «развлекательным квестом» и «издевательством над умершими». Подключился к критике и скандальный экс-депутат петербургского ЗакСобрания, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов, который сравнил акцию с «кулинарным шоу».
Впрочем, нашлись и те, кто не увидели в задумке организаторов ни намёка на кощунство. «Отличная идея. Я бы обязательно попробовала такой хлеб, если бы жила в Хабаровске. Не вижу ничего провокационного и ненормального в этом. Для меня подобные вещи просто стимул сделать всё, чтобы этого не повторилось», - написала пользователь.
Издание Лайф, изучавшее мнение хабаровчан, отмечало:
«Среди самих блокадников, которые о тех самых 125 граммах знают не понаслышке, мнения тоже разделились. По словам главного специалиста хабаровского Центра патриотического воспитания Никиты Кобзева, акцию уже поддержали ветеранские организации. Однако в общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», в свою очередь, считают, что мероприятие всё же проводить не стоит.
— Нет, не надо такой акции. Молодёжи не дай Бог пережить то, что пережили мы. Не дай Бог, — заявила Лайфу председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачёва».
Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»
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