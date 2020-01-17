Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор
В связи с большим спросом первая Школа юмора Бурятии объявила второй набор учеников. Обучение в школе бесплатное. Подать заявку можно на странице группы в «ВКонтакте».
На кастинг первой Школы юмора подали заявки свыше 40 участников. Только 27 счастливчиков стали первыми учениками школы. Их разделили на две группы — новички и более опытные ребята
- Со второй группой двухдневное обучение подошло к концу, а с теми, кто только хочет начать путь в юморе тренинг пройдёт на следующей неделе. Его проведут мастера юмора Егор Гула — капитан команды «Сборная Бурятии» по КВН и Баярто Мункин — стендап-комик и финалист республиканской лиги КВН, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Следующим же этапом станет отчётный концерт, который пройдёт через 2 недели в одном из концертных залов города. Там многие из ребят впервые выйдут на большую сцену. Поддержать их и послушать крутой юмор может любой желающий — вход свободный.
Точная информация о дате и месте проведения концерта появится в группе школы в «ВКонтакте».
А после концертов ребят ждёт двухдневное обучение от настоящих гуру юмора — автора и трехкратного финалиста «Comedy Баттл» Антона Остерникова и резидента шоу «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка» на ТНТ4 Марка Сергиенко. Обучение пройдёт 1-2 февраля.
Выпускники школы юмора Бурятии пройдут обучение у финалиста «Comedy Баттл»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школу выставили на продажу вместе со школьниками и учителями
Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру
Он начнёт работу с 20 января
Иордани будут расположены за стадионом БГУ
Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор
Наркотическое вещество он хотел выбросить по дороге в полицию
Будучи лишённым водительских прав, мужчина сел за руль и попал в ДТП
В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов
Документ был оформлен на третье лицо
Ущерб составил более 650 тысяч рублей
«Вот истинное удовольствие для оленьего желудка», отмечают сотрудники учреждения
Сотрудники ГИБДД провели для детей мастер-класс
Ему отказывали в перерасчёте как не имеющему необходимого трудового стажа в сфере сельского хозяйства
Украденное злоумышленник успел продать
Изменение русла реки привело к загрязнению водоёма и гибели рыб