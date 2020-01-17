Выпускники школы юмора Бурятии пройдут обучение у финалиста «Comedy Баттл»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор



В связи с большим спросом первая Школа юмора Бурятии объявила второй набор учеников. Обучение в школе бесплатное. Подать заявку можно на странице группы в «ВКонтакте».



На кастинг первой Школы юмора подали заявки свыше 40 участников. Только 27 счастливчиков стали первыми учениками школы. Их разделили на две группы — новички и более опытные ребята



- Со второй группой двухдневное обучение подошло к концу, а с теми, кто только хочет начать путь в юморе тренинг пройдёт на следующей неделе. Его проведут мастера юмора Егор Гула — капитан команды «Сборная Бурятии» по КВН и Баярто Мункин — стендап-комик и финалист республиканской лиги КВН, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Следующим же этапом станет отчётный концерт, который пройдёт через 2 недели в одном из концертных залов города. Там многие из ребят впервые выйдут на большую сцену. Поддержать их и послушать крутой юмор может любой желающий — вход свободный.



Точная информация о дате и месте проведения концерта появится в группе школы в «ВКонтакте».



А после концертов ребят ждёт двухдневное обучение от настоящих гуру юмора — автора и трехкратного финалиста «Comedy Баттл» Антона Остерникова и резидента шоу «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка» на ТНТ4 Марка Сергиенко. Обучение пройдёт 1-2 февраля.









