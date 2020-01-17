В Иркутске праздник Крещения Господня отметят во всех округах

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В городе крещенские купания разрешены только на заливе Якоби



В Иркутске ведётся работа по организации проведения праздника Крещения Господня. Комитеты по управлению городскими округами осуществляют взаимодействие с Иркутской епархией, правоохранительными органами, управлением Роспотребнадзора по региону, ГИМС МЧС России по области, муниципальными предприятиями и учреждениями. В православных религиозных организациях выполняется очистка от снега территории и прилегающих дорог, проводится работа по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и оказанию медицинской помощи, проверяется качество воды.



Праздничные вечерние (18 января) и утренние (19 января) литургии пройдут во всех православных церквях, храмах, соборах, приходах, часовнях. На их территориях также можно набрать освящённой воды.



Свердловский округ: Храм Александра Невского – ул. Якоби, 3; Приход храма Петропавловского – ул. Гоголя, 42/4; Николо-Иннокентьевский храм –ул. Профсоюзная, 45а; Приход Преподобного Сергия Радонежского – ул. Игошина, 8; Церковь двенадцати апостолов – б-р Рябикова, 38а.



Ленинский округ: Храм Рождества Христова – ул. Мира, 122; Храм целителя Пантелеймона – ул. Образцова, 27; Храм Успения Божией Матери – ул. Полярная,98; Михайло-Архангельский храм – ул. Академика Образцова, 1.



Октябрьский округ: Церковь Воздвижения честного и животворящего Креста Господне – ул. Седова,1; Входоиерусалимский храм – ул. Борцов Революции, 15, Свято-Никольский храм – ул. Пискунова, 146/3; Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – ул. Байкальская, 165в; Приход Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского – ул. Советская, 176/2.



Правобережный округ: Богоявленский собор – ул. Сухэ-Батора, 1а; Знаменский собор – ул. Ангарская, 14; Храм святой великомученицы Варвары – микрорайон Зеленый, в/ч 59968-К-3; Князе-Владимирский храм – ул. Каштаковская, 52; Казанский храм – ул. Баррикад, 34; Храм в честь Покрова Божией Матери – ул. Рабочего Штаба, 29б; Спасский храм – ул. Сухэ-Батора, 2; Свято-Троицкий храм – ул. 5-ой Армии, 8; Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербургской – ул. Советская, 57а; Михаило-Архангельский (Харлампиевского) храм – ул. 5-ой Армии, 59; Спасо-Преображенский храм – ул. Волконского, 1.



Праздник Крещения Господня с купанием в иордани пройдет 19 января на берегу Иркутского водохранилища в заливе Якоби. Это единственное место в открытом водоёме для купания в праздник. Силами волонтёров, прихожан, студентов, артистов театра Народной драмы там подготовлены 4 иордани для купания, ведётся сооружение комплекса ледовых фигур, горок и лабиринта.



19 января в районе залива Якоби общественный порядок будут осуществлять сотрудники МКУ «Безопасный город», около 300 полицейских и 100 военнослужащих. Экстренную медицинскую помощь обеспечит дежурная бригада областного центра медицины катастроф. Кроме этого, уже подготовлена парковка на 300 автомобилей, дополнительную стоянку для автотранспорта организуют на противоположной стороне улицы Захарова. Организацию дорожного движения и регулировку проезда к месту проведения крещенских купаний обеспечат 20 экипажей ГИБДД. Утром 19 января на время проведения крестного хода движение по улице Якоби будет запрещено.



Как отметил настоятель Храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Иркутска протоиерей Марк (Косолапов), купание будет разрешено только 19 января после торжественной литургии.

- Особо отмечу, что в ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. Освещение купели проведут в 10:00, она будет функционировать до 23:30. В это время можно искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом, – рассказал Протоиерей Марк.



В несанкционированных для купания местах – традиционно это берег реки Ангара в районе улицы Полярная и побережье реки Иркут в посёлке имени Горького – будет осуществляться патрулирование, установят предупреждающие информационные знаки о запрете. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

