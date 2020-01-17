В Заиграевском районе стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы
В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии прошла акция «Улица Героя», которая дала старт мероприятиям, посвящённым году Памяти и Славы, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Цель акции, проведённой по инициативе «серебряных» волонтёров, – пропаганда гражданственности и патриотического воспитания сельчан. Мероприятие организовано в честь Героя Советского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева, участника Великой Отечественной войны, снайпера 580-го стрелкового полка 188 стрелковой дивизии, 27-й армии Северо-западного фронта.
К памятнику жителями села были возложены цветы. Волонтёры из числа учащихся Шпалозаводской школы, Новоильинского агротехнического лицея, республиканского межотраслевого техникума, а также «серебряные» волонтёры, шествуя по улице героя, раздавали сельчанам подготовленные заранее письма-треугольники и красную гвоздику – символ Победы. В письмах содержалась информация о Герое, в честь которого названа улица в Новоильинске, и событиях Великой Отечественной войны.
«Всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили…» – такое послание было адресовано участникам акции, получившим в руки треугольный конверт. Взрослые, молодёжь и дети с интересом знакомились с информацией о Жамбыле Тулаеве – снайпере, навсегда оставившем свой след в истории. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Бурятии провели акцию «Улица Героя»
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