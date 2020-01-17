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В Забайкалье молодой человек задержал уличного грабителя

В Забайкалье молодой человек задержал уличного грабителя
Общество,  Фото:pixabay.com
Юноша выхватил у девушки сумку

В минувший четверг в посёлке Дарасун Забайкальского края 20-летний местный житель, возвращаясь с работы, услышал женские крики о помощи и увидел бегущего мужчину с дамской сумкой в руке.

Не раздумывая, молодой человек побежал за мужчиной. Догнав его, парень повалил на землю и удерживал до приезда стражей порядка.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что задержанный напал на 26-летнюю женщину. Как пояснила потерпевшая, вечером к ней подбежал неизвестный, ударил по лицу и выхватил из рук сумку, в которой находились сотовый телефон, кошелёк и документы.

Задержанным оказался 19-летний, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, житель посёлка Дарасун. Он доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


Забайкальский край грабеж
 
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