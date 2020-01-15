Мероприятие пройдёт в дни празднования Сагаалгана
В Улан-Удэ состоится первый открытый всебурятский фестиваль-конкурс «Национальный костюм и Этномодель рода 2020». Мероприятие состоится в дни празднования Сагаалгана, 29 февраля. На фестивале модели продемонстрируют традиционную и стилизованную одежду бурятских родов, сообщили в республиканском центре народного творчества Бурятии.
На конкурс мастера предоставляют один комплект костюма своего рода в одном из семи костюмных комплексов (хоринский, эхиритский, булагатский, сонгольский, сартульский, хонгодорский, баргузинский). Мастер-швея готовит праздничный традиционный костюмный комплекс (если зимний вариант, то малгай, дэгэл, ичиги, украшения) в соответствии с локальными родовыми особенностями. Цвета костюмов, ткань и отделка обсуждаются с дизайнером проекта. Каждый мастер презентует свою работу, представляя костюмный комплекс с моделью.
На фестивале-конкурсе разыграют Кубки победителей «Этномодель рода 2020», «Алтан зуу», ценные призы. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определится с помощью СМС-голосования.
Будут выбраны лучшие швеи-мастерицы родов, победители в номинациях: «Бурятская грация», «Степное очарование», «Улыбка солнечной Бурятии», «Приз зрительских симпатий». Премии присуждаются в следующих номинациях: «Лучший женский костюм»; «Лучший мужской костюм»; «Лучший семейный родовой костюмный комплекс»; «Самый дружный род» (семья из четырёх и более человек).
Фестиваль бурятской одежды устроят в Улан-Удэ
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