Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается
Siberica Film production объявила первый этап кастинга на участие в съёмках рекламного ролика крупного федерального бренда. Съемки пройдут в Иркутске во второй половине января 2020 года.
К участию приглашаются мужчина лет 30 (роль инженера), девушка 25-35 лет (возлюбленная главного героя), девушка 27-30 лет (подруга главной героини), мужчины 30-35 лет (боксёры), девочка 12 лет, парень 14 лет.
От соискателей требуются портретное фото и видеофайл (возможно использование мобильных устройств). Заявки на участие принимаются до 15 января. Контактная информация – по ссылке http://www.sibericafilm.com/casting-2020
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
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