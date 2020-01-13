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Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда

Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Общество, 
Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается

Siberica Film production объявила первый этап кастинга на участие в съёмках рекламного ролика крупного федерального бренда. Съемки пройдут в Иркутске во второй половине января 2020 года.

К участию приглашаются мужчина лет 30 (роль инженера), девушка 25-35 лет (возлюбленная главного героя), девушка 27-30 лет (подруга главной героини), мужчины 30-35 лет (боксёры), девочка 12 лет, парень 14 лет.

От соискателей требуются портретное фото и видеофайл (возможно использование мобильных устройств). Заявки на участие принимаются до 15 января. Контактная информация – по ссылке http://www.sibericafilm.com/casting-2020


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