Блогер из США встретился с ламой и отведал свежей баранины в Бурятии

Видеоролик о приключениях в Бурятии называется «Россия, которую вы никогда не увидите», сейчас он набрал более 11 тысяч просмотров. В начале американец снимает себя на железнодорожном вокзале, и сообщает, что только вышел из поезда, где-то в половине шестого утра. Затем он рассказывает об Улан-Удэ, находясь на площади Советов, правда путешественник ошибочно называет её «красной площадью». Видео было снято, вероятнее всего, в конце лета.

- Этот регион кажется про-настоящему уникальным и отличающимся от той России, которую мы видели до сих пор. Отличный тому пример – наша первая остановка – Иволгинский дацан, комплекс тибетского буддизма и очень важное место, потому что в советское время, как я понимаю, это был один из тех дацанов, которые не уничтожили, - рассказывает блогер.







- Это как гамбургер внутри пельменя с супом. Отлично. Я буду макать их в острый соус. Будьте осторожны, можно обжечься, но бульон того стоит, - отметил Гарет.





Затем американца кое-что шокировало – прямо на его глазах местные жители разделали живого барана.







- Так, мы только что посмотрели, как забили наш ужин. Барану разрезали брюхо и просунули туда руку и задушили, сдавив артерии над сердцем. Говорят, это самый гуманный способ. Жить так, как раньше жили люди и живут сейчас здесь – очень интересно. Сейчас они освежёвывают барана, и они точно используют каждый грамм этого барана. Так что на это интересно и неприятно смотреть, но опять же, в магазине мы покупаем мясо и даже не задумываемся, а важно знать, откуда оно берётся - поделился побледневший блогер и попробовал свежую печень с солью.

Гарету Леонарду, кажется, очень понравилось кататься на лошади по бескрайней степи. После поездки он даже выложил в соцсетях фотографию, на которой он пародирует Владимира Путина на коне.







- Я бы здесь легко остался на неделю, катаясь верхом и изучая холмы. Я вырос в небольшом фермерском городке и понимаю, как тяжело нужно работать чтобы вот так жить – красиво, просто и грубо. Я ухожу отсюда смиренным и скромным. Меня пригласили в эту параллельную вселенную, отдалённую от всего, что я знал и видел в России ранее, - такими словами Гарет Леонард завершил своё приключение в Бурятии.

















Накануне популярный американский блогер Гарет Леонард выложил на свой YouTube канал видео о том, как он провёл время в Бурятии. У американца 242 тысячи подписчиков на этой платформе, а в Instagram – 94,5 тысяч. Гарет Леонард путешествует по всему миру, в России он уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и в Красноярске.Гарет показывает голову Ленина и рассказывает, что это его азиатская версия, потому что лицо Владимира Ильича шире, чем обычно.Гарет снял на видео весь комплекс, рассказал историю дацана и добавил, что для высокопоставленных в России религиозных фигур ламы живут очень просто и приземлённо. Также он увидел нетленное тело Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова и поделился впечатлениями: «Это что-то очень уникальное, я никогда такого раньше не видел. Я даже не знаю, как это понять или объяснить».Затем путешественник пришёл на приём к Санжай ламе, получил благословение и отправился обедать в кафе «Оронгойские буузы». Там жители Бурятии учили блогера и его друга правильно есть буузы.После обеда путешественник отправился в трёхчасовую поездку к границе с Монголией. В маленькой деревне девушки в национальных костюмах встретили иностранцев с хадаками и блюдцами с молоком.- Нас встретили теплее чем в пятизвёздочном отеле. Мы делимся историями с хозяевами и узнаём о людях и обычаях, принятых в этой отдалённой местности, - рассказывает Гарет.А во время долгожданного ужина американец отметил, что есть баранину, внутренности и пить бульон нужно очень быстро, так как всё быстро остывает.На следующий день утром Гарет попробовал парное молоко прямо из доильного ведра, он сравнил его с тёплым молочным коктейлем.