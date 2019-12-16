Количество мест на турнире ограничено
21 и 22 декабря в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Республики Бурятия по быстрым шахматам и блицу. Турнир состоится в городском шахматном клубе.
Регистрация участников с 10:00 до 10:45. Первый тур начнётся в 11:00.
К участию в соревновании допускаются любители шахмат Бурятии, без учета квалификации. Количество мест ограничено – 80 посадочных мест. Приоритет отдаётся тем, кто раньше прошёл регистрацию.
Система проведения соревнований по быстрым шахматам: швейцарская, 9 туров. Система проведения соревнования по блицу: швейцарская, 13 туров.
Победители соревнования определяются по наибольшему количеству набранных очков. Победители и призёры среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями и денежными призами. По другим номинациям (ветераны мужчины, ветераны женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки) победителей и призёров ждут дипломы и денежные призы. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.
В Улан-Удэ определят чемпиона Бурятии по быстрых шахматам
Общество, Фото:
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