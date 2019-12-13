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Пензенец выиграл на «Дальневосточном квесте» путёвку в Бурятию

Пензенец выиграл на «Дальневосточном квесте» путёвку в Бурятию
Общество, 
«Никогда там не был, но теперь обязательно посещу» - поделился победитель

С 12 по 14 декабря в Москве проходит ежегодный федеральный фестиваль «Дни Дальнего Востока», на котором в том числе определяют первых победителей «Большого дальневосточного квеста». В качестве приза – 10 путёвок на двоих в один из регионов Дальнего Востока по системе «всё включено» и с посещением наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов.

Первый этап викторины проходил онлайн, а точнее в вагонах «Дальневосточного экспресса». Пассажиру достаточно было сканировать QR-код и попасть на сайт квеста. Там нужно было правильно ответить на вопросы, касающиеся регионов ДФО. Вопросы посвящены географии республики, природе, истории, культуре, фольклору и языку.

Второй и заключительный этап проходит на фестивале в московском Экспоцентре. Там участники также отвечают на вопросы и выполняют различные задания.

Три из десяти заветных путёвок уже вручены победителям квеста. Так, Олеся Портнова отправится на Сахалин, Анастасия Иванова исследует Амурскую область, а Артём Гостенин откроет для себя Бурятию.

- Удивительно позитивный и яркий молодой человек из Пензы, который учится в Москве, выиграл путёвку в Бурятию, участвуя Дальневосточном квесте, - написала министр туризма Мария Бадмацыренова в Facebook.

- Соперники были очень достойные, была настоящая гонка. Но я, как видите, одержал победу и выбрал свою любимую республику Бурятия, никогда там не был, но теперь обязательно посещу. На квесте нужно было отвечать на различные вопросы об истории регионов Дальнего Востока, также были различные задания на смелось и сноровку, - рассказал победитель путёвки в Бурятию Артём.


Мария Бадмацыренова сообщила, что на стенде Бурятии можно сыграть в шагай наадан, пройти мастер класс на морин хуре, получить именную футболку с именем, написанным в стиле бурятской каллиграфии «монгол бэшэг».

«Большой дальневосточный квест» будет проходить до 30 апреля. После завершения «Дней Дальнего Востока в Москве» начнётся его второй этап с онлайн-викториной. Среди пассажиров, успешно прошедших второй этап квеста, будут разыгрываться памятные призы. Победители первого этапа не смогут принять участие во втором – их аккаунты будут заблокированы.


туризм конкурс Дальний Восток
 
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