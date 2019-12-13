Пензенец выиграл на «Дальневосточном квесте» путёвку в Бурятию

- Соперники были очень достойные, была настоящая гонка. Но я, как видите, одержал победу и выбрал свою любимую республику Бурятия, никогда там не был, но теперь обязательно посещу. На квесте нужно было отвечать на различные вопросы об истории регионов Дальнего Востока, также были различные задания на смелось и сноровку, - рассказал победитель путёвки в Бурятию Артём.





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