Театр из Агинского округа выиграл конкурс высокой моды

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Победу принесла коллекция одежды из конского волоса



7 и 8 декабря в Москве проходил Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». В Московском Доме Национальностей на суд жюри свои коллекции представили более 200 профессиональных художников-модельеров.



Лучшие дизайнеры континента состязались в восьми номинациях: лучший славянский костюм; лучший костюм народов Кавказа; лучший восточный костюм; лучший костюм финно-угорских народов; лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; этнические мотивы в современном костюме; этнический сценический костюм в действии, ретро этнического костюма.



Детский самодеятельный народный театр «Морин эрдэни» сельского поселения «Зуткулей» Агинского Бурятского округа стал победителем конкурса. Модельер Дарима Жалсанова представила коллекцию одежды из конского волоса. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

