Победу принесла коллекция одежды из конского волоса
7 и 8 декабря в Москве проходил Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». В Московском Доме Национальностей на суд жюри свои коллекции представили более 200 профессиональных художников-модельеров.
Лучшие дизайнеры континента состязались в восьми номинациях: лучший славянский костюм; лучший костюм народов Кавказа; лучший восточный костюм; лучший костюм финно-угорских народов; лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; этнические мотивы в современном костюме; этнический сценический костюм в действии, ретро этнического костюма.
Детский самодеятельный народный театр «Морин эрдэни» сельского поселения «Зуткулей» Агинского Бурятского округа стал победителем конкурса. Модельер Дарима Жалсанова представила коллекцию одежды из конского волоса. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Театр из Агинского округа выиграл конкурс высокой моды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования пройдут с 14 по 15 декабря
Поздравить чету пришёл фольклорный ансамбль «Тумэн Жаргалан»
Также они получили путёвки на первенство России по боксу
Победу принесла коллекция одежды из конского волоса
Спортсмены выступали в 8 весовых категориях
Победителей определяли по результатам соцопросов населения
Приложение распознаёт экспонаты и выводит всю информацию о нём на экран телефона
За этим будет следить передвижной пост ДПС
Художник Юрий Мандаганов и директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева получили высокие звания
Вход на соревнования свободный
Женщина накопила долгов по алиментам почти на полмиллиона
При помощи технологии выявят самые загруженные и востребованные дороги города
В вагонах будет играть праздничная музыка
Участие в конкурсе бесплатное
Девочки получили сертификаты о прохождении курса