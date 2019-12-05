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В Закаменском районе Бурятии соберётся форум женщин-матерей

В Закаменском районе Бурятии соберётся форум женщин-матерей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие завершит республиканский турнир по волейболу

6 декабря в Закаменском районе Бурятии пройдёт VIII районный форум женщин-матерей «У ТОСов – женское лицо». Мероприятие начнётся с 9:00 в районном дворце культуры Закаменска.

В 10:00 стартует торжественная церемония занесения имён матерей района в Книгу Почёта «Материнская слава». Затем с 11:00 до 13:00 будет проведён первый районный конкурс среди территориальных общественных самоуправлений «Yрмэ зөөхэй –Yхэрhөө, таряа талхан – газарhаа».

Сама церемония открытия форума женщин-матерей начнётся в 13:00. После открытия состоится первый районный конкурс среди ТОСов «Захааминай залиршагуй толон» – «Неугасающая звезда Закамны». По окончании состязаний будут подведены итоги конкурсов, также пройдёт награждение конкурсантов.

В рамках форума в 16:00 будет проведена торжественная регистрация заключения брака, посвящённая «золотому» юбилею совместной жизни Ибрагима Хусаиновича и Валентины Саверьяновны Мухтаровых.

Завершит мероприятие в 18:00 открытие 39-го традиционного республиканского турнира по волейболу на призы города Закаменск, посвящённого 75-летию города и 85-летию Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Возрастное ограничение 6+
форум женщины материнство Закаменский район Бурятия ТОС
 
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