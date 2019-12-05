Мероприятие завершит республиканский турнир по волейболу
6 декабря в Закаменском районе Бурятии пройдёт VIII районный форум женщин-матерей «У ТОСов – женское лицо». Мероприятие начнётся с 9:00 в районном дворце культуры Закаменска.
В 10:00 стартует торжественная церемония занесения имён матерей района в Книгу Почёта «Материнская слава». Затем с 11:00 до 13:00 будет проведён первый районный конкурс среди территориальных общественных самоуправлений «Yрмэ зөөхэй –Yхэрhөө, таряа талхан – газарhаа».
Сама церемония открытия форума женщин-матерей начнётся в 13:00. После открытия состоится первый районный конкурс среди ТОСов «Захааминай залиршагуй толон» – «Неугасающая звезда Закамны». По окончании состязаний будут подведены итоги конкурсов, также пройдёт награждение конкурсантов.
В рамках форума в 16:00 будет проведена торжественная регистрация заключения брака, посвящённая «золотому» юбилею совместной жизни Ибрагима Хусаиновича и Валентины Саверьяновны Мухтаровых.
Завершит мероприятие в 18:00 открытие 39-го традиционного республиканского турнира по волейболу на призы города Закаменск, посвящённого 75-летию города и 85-летию Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Возрастное ограничение 6+
В Закаменском районе Бурятии соберётся форум женщин-матерей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он пройдёт в городе в марте-апреле 2020 года
Мероприятие завершит республиканский турнир по волейболу
Также они молились о скорейшем выздоровлении пострадавших
В её рамках состоится флешмоб – построение в число «75»
Черемховские артисты получили «Бронзового витязя» за спектакль «Пять вечеров»
Участие в тесте добровольное и бесплатное
Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина
Он был посвящён международному дню инвалидов
В нём примут участие девушки до 18 лет и до 21 года
Пенсионер из Кабанского района отмечает день рождения сегодня
Преодолев 42 километра, Павел Трофимов смог собрать деньги на уникальные протезы рук
Бадма Габанов удостоен высокой премии в номинации «Традиционная народная культура»
Мероприятие состоится в День Конституции
В ходе богослужения несколько осуждённых причастились
Сейчас здесь уже украшают ёлку