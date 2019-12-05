Пенсионер из Кабанского района отмечает день рождения сегодня
В Кабанском районе Бурятии поздравили участника Великой Отечественной войны Николая Акимовича Колесникова, которого можно смело назвать ровесником республики. Свой 95-летний юбилей ветеран отметил сегодня – 5 декабря.
Из рассказа Николая Акимовича стало известно, что в мае 1942-го он был призван на военную службу, прошёл обучение в центральной школе инструкторов-снайперов в Москве. Медаль «За боевые заслуги» он получил за подбитый его боевым расчётом немецкий «Юнкерс-88». Почти всю войну он прикрывал с земли советских летчиков. В 1945 году в составе 524 артиллерийского полка был отправлен на Восточный фронт. Демобилизовался в мае 1948 года и вернулся на малую Родину – Мысовую. Здесь женился, родилась дочь. Много лет от проработал на железной дороге. Николай Колесников всегда занимался общественной работой. Он и сегодня – человек с активной жизненной позицией.
Поздравить юбиляра пришли руководящий состав и специалисты минсоцзащиты РБ. Визит состоялся в рамках дня ведомства в районе. Помимо этого, министерством было проведено совещание в формате круглого стола, где обсудили реализацию региональных проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Также его представители посетили многодетную семью Натальи и Андрея Карповых, участвующих в программе «Социальный контракт», и побывали в Кабанском центре социальной помощи семье и детям и Посольском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты.
В Бурятии 95-летнего ветерана поздравили с юбилеем
Общество, Фото:
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