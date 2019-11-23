В Бурятии в танковом соединении прошёл День открытых дверей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники



Около 40 кадетов бурятской школы-интерната посетили танковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в республике, в рамках Дня открытых дверей.



На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения. Кадетам рассказали об её технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчётов, их основные функции и обязанности при выполнении учебно-боевых задач.



После этого в музее и комнатах боевой славы соединения им были продемонстрированы экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия тех лет, а также познакомились с боевым путём воинской части.



Также во время встречи с кадетами офицеры соединения рассказали мальчишкам об особенностях военной профессии и разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы Минобороны России, сообщает пресс-служба ВВО.

