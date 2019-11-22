Студент из Бурятии взял бронзу чемпионата «Абилимпикс»

Сборная Бурятии побывала в Государственной Думе России по приглашению депутата Алдара Дамдинова.







Студент из Бурятии Никита Разуваев стал бронзовым призёром по компетенции «Сетевое и системное администрирование» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Талантливый парень учится на третьем курсе Бурятского республиканского информационно-экономического техникума (БРИЭТ). Его наставник - преподаватель техникума Евгений Тенгайкин.- 21 ноября – основной соревновательный день V Национального чемпионата «Абилимпикс». В этот день для участников из Бурятии прошли соревнования по 7 компетенциям, - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.Пока ребята соревновались, сопровождающие их педагоги участвовали в деловой и выставочной программах чемпионата. Они посетили всероссийское совещание по вопросам инклюзивного профессионального образования, приняли участие в дискуссионных панелях «Проблемы трудоустройства инвалидов» и «Финансовая грамотность у детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей».Сами участники посетили организованные специально для них коворкинги «Сила» и «Воля», где успешные люди страны провели открытые лекции и тренинги. Также у них есть возможность пройти мастер-класс по составлению резюме и даже сделать фотографию для портфолио у профессионального фотографа.Команда республики участвует в национальном чемпионате во второй раз.Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит в Москве.