Приставы взыскали штрафы на вокзале Улан-Удэ

Приставы провели на вокзале операцию «Должник»



В Улан-Удэ сотрудники службы судебных приставов и транспортной полиции Бурятии провели на территории железнодорожного вокзала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



Мобильный пункт судебных приставов, размещённый у главного входа в здание вокзала, работал с 14.00 до 16.00 в период наибольшего наплыва посетителей – отправления поездов дальнего следования.



С помощью электронного сервиса посетители вокзала проверили себя на предмет наличия задолженности, а также получили консультации по вопросам исполнительного производства.



Несколько граждан предпочли оплатить штрафы, наложенные за курение в неположенных местах, посредством электронного сервиса «Сбербанк он-лайн». Особое внимание сотрудники ведомства уделили взысканию административных штрафов за правонарушения на транспорте. В рамках мероприятия судебные приставы разъяснили должникам, не оплатившим административные штрафы, об ответственности и санкциях за повторную неуплату штрафов в установленные законом сроки.



Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наказание в виде удвоения суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, административного ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.



В настоящее время на исполнении в структурных подразделениях управления ФССП России по Республике Бурятия находится 1096 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет свыше 695 тысяч рублей.



В текущем году в результате деятельности судебных приставов с правонарушителей общественного порядка на транспорте взыскано более 256 тысяч рублей. 465 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.





