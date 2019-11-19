В Бурятии проверяют неблагополучные семьи

Профилактический рейд провели в Курумкане



Очередной профилактический рейд по семьям, проживающим в селе Курумкан, провели специалисты Центра социальной помощи семье и детям, районного отдела социальной защиты населения, отряда Государственной пожарной службы и отдела МВД.



В ходе рейда инспекторы посетили 8 семей, состоящих на учёте, в которых воспитывается 17 несовершеннолетних детей. С родителями проведены профилактические беседы, в том числе об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родителям дали инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности и консультации по разрешению трудных жизненных ситуаций, предложена социальная помощь.



Также родителям и детям вручены памятки и буклеты на профилактическую тематику. Проведение рейдов по семьям, находящимся на контроле, будет продолжено, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



