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В Бурятии проверяют неблагополучные семьи

В Бурятии проверяют неблагополучные семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Профилактический рейд провели в Курумкане

Очередной профилактический рейд по семьям, проживающим в селе Курумкан, провели специалисты Центра социальной помощи семье и детям, районного отдела социальной защиты населения, отряда Государственной пожарной службы и отдела МВД.

В ходе рейда инспекторы посетили 8 семей, состоящих на учёте, в которых воспитывается 17 несовершеннолетних детей. С родителями проведены профилактические беседы, в том числе об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родителям дали инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности и консультации по разрешению трудных жизненных ситуаций, предложена социальная помощь.

Также родителям и детям вручены памятки и буклеты на профилактическую тематику. Проведение рейдов по семьям, находящимся на контроле, будет продолжено, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

семьи
 
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