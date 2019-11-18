 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Ноября

17 Ноября

Популярное

В Бурятии будут развивать рынок потребления козьего молока

В Бурятии будут развивать рынок потребления козьего молока
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители республики проявляют большой интерес к этому продукту

В Бурятии будут развивать рынок потребления козьего молока. Согласно неофициальной статистике 2/3 россиян никогда не пробовали козье молоко. Между тем в Бурятии наблюдается существенный интерес к этому продукту.

14 ноября, впервые в Бурятской ГСХА состоялась встреча представителя научного института овцеводства и козоводства Владиславы Смагиной из Москвы с козоводами республики. Ею была представлена общая информация по козоводству в России, разводимым породам, рекомендации по кормлению и содержанию коз, производству продукции козоводства, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

Также участниками события стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, Управление ветеринарии РБ, БГСХА им. В.Р. Филиппова, а также «ИМЦ РБ» и ООО «Бурятский центр испытания качества продукции». Всего участвовало более 50 человек.

В ходе этой встречи многие специалисты отметили, что необходимо развивать козоводство в республике. Уже сейчас большинство жителей республики проявляют большой интерес к этому молоку. Козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, витаминов А, В2, С, в отличии от коровьего.

Кроме того, по полученной статистике молоко, полученное от козы, является на 100 % гиппоалергенным и его можно использовать в детском питании.

- Развитие козоводства в республике имеет многостороннее применение: молоко, пух и мясо. У нас есть фермеры, которые сейчас содержат коз зааненской породы. Необходимо лишь найти направления развития, - рассказал участникам совещания Далай Галсанов, председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Чтобы начать развивать рынок козьего молока для начинающих козоводов действует программа «Начинающий фермер», где участник может получить до 3 млн. рублей от государства на развитие своего хозяйства. Так, фермер Андрей Лекович выиграл грант и закупил коз зааненской породы. Сейчас он активно развивается в этом направлении, получая молоко от коз.

Специалисты отмечают, средняя продуктивность коз зааненской породы (одной из самых молочных пород) в Швейцарии, ФРГ достигает до 1200 литров молока за 9-10 месяцев лактации.

Также во время встречи ветеринарные специалисты рассказали о ключевых этапах ветеринарной электронной сертификации продукции животноводства и об условиях перемещения сельхозживотных с особенностями регионализации.

Сейчас у большинства козоводов республики есть большой интерес о мерах государственной поддержки, условиях ввоза животных из других регионов, воспроизводстве животных. Вместе с тем на мероприятии было решено провести обучающие семинары с привлечением специалистов Бурятской ГСХА и «Госплемслужбы РБ» для помощи козоводам республики.
сельское хозяйство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в смерти 7 человек
В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в смерти 7 человек
Общество, 18.11.2019
Он не эвакуировал свой сломанный автомобиль с моста, что привело к ДТП
В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у водителя маршрутки 20 тысяч
В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у водителя маршрутки 20 тысяч
Общество, 18.11.2019
Пожилая женщина ударилась лбом в маршрутке
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
Общество, 18.11.2019
Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году
Работник СТО в Чите обворовывал своих клиентов
Работник СТО в Чите обворовывал своих клиентов
Общество, 18.11.2019
Он брал деньги за ремонт, но работу так и не выполнял
В Бурятии лесозаготовители захламили площадку отгрузки
В Бурятии лесозаготовители захламили площадку отгрузки
Общество, 18.11.2019
Также бизнесмены хранили заражённый лесоматериал
На севере Бурятии с нарушением провели закупку
На севере Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, 18.11.2019
Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии
В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии
Общество, 18.11.2019
На прежнем месте работы не предоставляли сведений о тяжёлых условиях работы
В Бурятии сохранится снежная погода
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 18.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность
Бдительная читинка заметила кражу гаража
Бдительная читинка заметила кражу гаража
Общество, 17.11.2019
Неизвестный загружал гараж её соседа, чтобы сдать на металлолом 
В Улан-Удэ автолюбительницы громко выяснили обстоятельства ДТП
В Улан-Удэ автолюбительницы громко выяснили обстоятельства ДТП
Общество, 17.11.2019
Авария случилась на мосту «Бегущая лань»
В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке
В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке
Общество, 17.11.2019
Участвовать могут люди от 14 до 30 лет


Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Общество, 17.11.2019
Бурятский борец взял «золото» международного турнира 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^