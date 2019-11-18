В Бурятии будут развивать рынок потребления козьего молока

Жители республики проявляют большой интерес к этому продукту



В Бурятии будут развивать рынок потребления козьего молока. Согласно неофициальной статистике 2/3 россиян никогда не пробовали козье молоко. Между тем в Бурятии наблюдается существенный интерес к этому продукту.



14 ноября, впервые в Бурятской ГСХА состоялась встреча представителя научного института овцеводства и козоводства Владиславы Смагиной из Москвы с козоводами республики. Ею была представлена общая информация по козоводству в России, разводимым породам, рекомендации по кормлению и содержанию коз, производству продукции козоводства, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.



Также участниками события стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, Управление ветеринарии РБ, БГСХА им. В.Р. Филиппова, а также «ИМЦ РБ» и ООО «Бурятский центр испытания качества продукции». Всего участвовало более 50 человек.



В ходе этой встречи многие специалисты отметили, что необходимо развивать козоводство в республике. Уже сейчас большинство жителей республики проявляют большой интерес к этому молоку. Козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, витаминов А, В2, С, в отличии от коровьего.



Кроме того, по полученной статистике молоко, полученное от козы, является на 100 % гиппоалергенным и его можно использовать в детском питании.



- Развитие козоводства в республике имеет многостороннее применение: молоко, пух и мясо. У нас есть фермеры, которые сейчас содержат коз зааненской породы. Необходимо лишь найти направления развития, - рассказал участникам совещания Далай Галсанов, председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



Чтобы начать развивать рынок козьего молока для начинающих козоводов действует программа «Начинающий фермер», где участник может получить до 3 млн. рублей от государства на развитие своего хозяйства. Так, фермер Андрей Лекович выиграл грант и закупил коз зааненской породы. Сейчас он активно развивается в этом направлении, получая молоко от коз.



Специалисты отмечают, средняя продуктивность коз зааненской породы (одной из самых молочных пород) в Швейцарии, ФРГ достигает до 1200 литров молока за 9-10 месяцев лактации.



Также во время встречи ветеринарные специалисты рассказали о ключевых этапах ветеринарной электронной сертификации продукции животноводства и об условиях перемещения сельхозживотных с особенностями регионализации.



Сейчас у большинства козоводов республики есть большой интерес о мерах государственной поддержки, условиях ввоза животных из других регионов, воспроизводстве животных. Вместе с тем на мероприятии было решено провести обучающие семинары с привлечением специалистов Бурятской ГСХА и «Госплемслужбы РБ» для помощи козоводам республики.

