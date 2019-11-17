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За семь лет в ДТП на дорогах Бурятии погибло 1432 человека

Общество, 
Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными на дорогах

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. С 2012 по 2019 годы в ДТП на дорогах Бурятии погибло 1432 человека.

- Задумайтесь о своём поведении на дороге, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких! – призывают госавтоинспекторы республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На трассе «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск», в семи километрах от села Селендума, опрокинулась «Тойота Калдина». Погибла 37-летняя женщина-водитель. Трёхлетний ребёнок госпитализирован.


ГИБДД ДТП.смерть
 
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