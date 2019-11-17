Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными на дорогах
Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. С 2012 по 2019 годы в ДТП на дорогах Бурятии погибло 1432 человека.
- Задумайтесь о своём поведении на дороге, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких! – призывают госавтоинспекторы республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На трассе «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск», в семи километрах от села Селендума, опрокинулась «Тойота Калдина». Погибла 37-летняя женщина-водитель. Трёхлетний ребёнок госпитализирован.
За семь лет в ДТП на дорогах Бурятии погибло 1432 человека
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