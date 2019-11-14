Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе

Лучший учитель Бурятии 2014 года Алексей Тихонов обошёл более 500 учителей со всей России
Учитель улан-удэнской гимназии №14 Алексей Тихонов занял первое место во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Награждение победителей IV всероссийского конкурса педагогического мастерства проходило 2 ноября в Москве. Здесь собрались 24 лучших педагога со всей страны.
Принять участие Алексею Тихонову в конкурсе предложила руководитель ассоциация учителей истории и обществознания, сам Алексей также состоит в этой организации.
- Я почитал положение, мне оно приглянулось тем, что конкурс посвящён действительно трудным вопросам истории Отечества, историю я очень люблю. В этом году весь конкурс концентрировался вокруг проблем, связанных с преподаванием Великой Отечественной войны, - рассказал «Байкал-Daily» Алексей Тихонов.
Конкурс проводился в несколько этапов. На первом нужно было написать эссе на тему «Сложности преподавания», в котором нужно было отобразить своё педагогическое видение проблемы. После этого этапа был отсев участников.
Второй этап проводился путём предоставления видеозаписи своего урока. Он был на тему «Сложные вопросы Великой Отечественной войны». Алексей посветил его теме «Ленд-лиз и его значение». После этого этапа отобрались участники, которые отправились на финальный этап.
Заключительный этап – очный. Он проводился в Москве. На всероссийском этапе отбора участники представляли свою педагогическую модель проведения урока. У каждого федерального округа была своя тема, у Дальневосточного – «Цена победы в Великой Отечественной войне». После этого на следующий день состоялось награждение.
- Принимать участие, в принципе, было не сложно. Потому что конкурс очень удобно и правильно спроектирован относительно времени педагога. То есть, летом можно было подавать заявку, писать эссе, постепенно готовиться к уроку. В сентябре, когда школа только-только начинает работать, вы даёте открытый урок. Ну, и на осенних каникулах, если вы все три этапа проходите, вас приглашают в Москву, - подытожил Алексей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году историк стал «Учителем года» Бурятии.
- Я люблю конкурсы. Очень ценю конкурсное движение, оно позволяет держать себя в тонусе. Получаешь какой-то фидбек не только в школе от учеников, но и от учительского сообщества. Конкурсы дают возможность понимать, правильно ты двигаешься или не очень, как-то строить свою педагогическую карьеру. Ну, и любой конкурс – это соревнования, азарт, желание победить, - заключил Алексей.
В этом году участие в конкурсе приняли 575 учителей из 70 регионов России. По итогам двух этапов, проходивших в феврале-сентябре 2019 года, были определены 24 лучших преподавателя из 8 федеральных округов страны.
Справка:
Алексей Тихонов с отличием окончил Бурятский госуниверситет в 2010 году. В 2013-м выиграл городской конкурс «Молодой педагог». В 2014 году стал сперва признан лучшим учителем Улан-Удэ, а затем и Бурятии. Эта победа дала педагогу возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Учитель года».
О себе педагог рассказывал: «История — наука, которой я всегда хотел научиться, любил этот предмет в школе, знал, что буду поступать на Исторический факультет. Осознанно перейдя в историко-правовой класс 33 гимназии, благодаря итогам олимпиады стал студентом исторического факультета». Учитель говорит, что современный наставник должен быть «хорошим психологом, иметь хороший словарный запас и стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию». Помимо профессиональной педагогической деятельности, Алексей Тихонов принимает активное участие в общественной жизни, тем самым подавая детям пример. Он участник различных интеллектуальных турниров и даже поёт в школьном хоре педагогов.
Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе
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