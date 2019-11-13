В Бурятии обманутым дольщикам обещают жильё либо компенсацию

Алексей Цыденов о долгостроях: «Каждый дом – это отдельная история и работа»
Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации с обманутыми дольщиками. Он признал существование острой проблемы, но подчеркнул, что 5 домов уже сданы, а по оставшимся 11 ведётся работа.
- В этом вопросе есть сложности, но в любом случае, у нас регулярно проводятся комиссии, минстрой, зампред правительства (Евгений Луковников) и я сам регулярно проводим заседания. Мы не бросим работу, пока не решим вопросы по всем домам. Люди получат либо жильё, либо компенсацию, - пояснил глава.
Алексей Цыденов также прокомментировал новость о создании в Бурятии фонда поддержки дольщиков. Фонд предусмотрен федеральным законом как инструмент, через который будет осуществляться финансирование проблемных домов. Он создаётся на базе Ипотечной корпорации Бурятии.
Закон «О долевом строительстве» предусматривает возможность федеральной поддержки, но по словам Алексея Цыденова, для получения помощи существует определённая процедура, по которой застройщик должен быть объявлен банкротом. В Бурятии таких застройщиков пока нет.
- Процедура начинается с банкротства застройщика и далее идёт целая цепочка мероприятий, после которой можно будет оказать поддержку – где-то снизить стоимость подключения сетей, где-то мы выкупаем помещения для себя, чтобы у застройщика появились деньги. Каждый дом – это отдельная история и работа, - подчеркнул глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году и с начала 2019 года органы прокуратуры выявили 305 нарушений законодательства в сфере долевого строительства жилья.
Сейчас в Бурятии насчитывается 11 проблемных объектов долевого строительства. Это дом на улице Ключевская в 20А квартале (застройщик «Бизнес-инвест), жилой комплекс в 105 квартале («ДомСтройКомплект»), дом на бульваре Карла Маркса, 18А («Партнёр-Строй-Инвест»), малоэтажная жилая застройка в 140А квартале (ПСК «Тамир»), дом на улице Сахьяновой, 9 (первый застройщик «Улан-Удэжилстрой», нынешний – ООО «Универсал»), дом в 111 квартале («РегионЖилСтрой»), дом на улице Крылова (ЖСК «Крылова 2»), жилая застройка на улице Лебедева («Промгражданстрой»), жилой комплекс на улице Столичная (первый застройщик – «Центр строительного управления», новый застройщик – ГК «Шэнэхэн»), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй»), блок жилого комплекса на улице Ключевская («Монолит»).
В Бурятии обманутым дольщикам обещают жильё либо компенсацию
Общество, Фото:
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