Поздравления жителю Малого Куналея направили Владимир Путин и Алексей Цыденов
Андрею Евлампьевичу Галушину, проживающему в селе Малом Куналее Бичурского района Бурятии, 30 октября исполнилось 95 лет. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны приехали заместитель главы района Артём Митапов и начальник отдела социальной защиты населения Вера Жигжитова.
Поздравительные открытки Андрею Евлампьевичу отправили президент России Владимир Путин и глава РБ Алексей Цыденов. В них отмечается особый вклад, который внёс ветеран в восстановление страны в послевоенное время.
В армию молодого Андрея призвали в 1942 году. Он служил на Восточном фронте. В войне с Японией участвовал в боях на перевале Хинган. Награждён орденом Отечественной войны II степени; медалями «За победу над Японией», Жукова, юбилейными, «Ветеран труда». В родное село вернулся в 1948 году. Работал в колхозе, Малокуналейском детском доме и Бичурском дорожном отделе. Его трудовой стаж равен 47 годам. С женой Анной Федосеевной прожили 69 лет. В 2012 году их наградили медалью «За любовь и верность». К сожалению, два года назад она ушла из жизни.
Андрей Евлампьевич один из четырёх ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Бичурском районе. Об этом сообщает по пресс-служба администрации МО «Бичурский район».
Ветеран из Бурятии отметил 95-летний юбилей
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