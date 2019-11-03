В Бурятии собрали 200 тысяч на ремонт памятника воинам Великой Отечественной





- В детстве мы в дни празднования 9 мая на памятнике стояли вахту, будучи пионерами, - поделилась воспоминаниями Юлия Жамбалова.



Дедушка бурятского омбудсмена Базар Бабасанович Ямпилов, который дошёл до Кенисберга, умер в 1980 году. Сейчас в Усть-Киране уже не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны.



2 ноября в селе Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии состоялся благотворительный марафон «Имя твоё бессмертно». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, которая сама родом из Усть-Кирана.В преддверии 75-летней годовщины Победы сельчане решили отремонтировать памятник воинам Великой Отечественной войны. В ходе благотворительного марафона на ремонт собрали более 200 тысяч рублей.