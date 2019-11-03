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В Бурятии собрали 200 тысяч на ремонт памятника воинам Великой Отечественной

В Бурятии собрали 200 тысяч на ремонт памятника воинам Великой Отечественной
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Благотворительный марафон прошёл на родине бурятского омбудсмена

2 ноября в селе Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии состоялся благотворительный марафон «Имя твоё бессмертно». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, которая сама родом из Усть-Кирана.

В преддверии 75-летней годовщины Победы сельчане решили отремонтировать памятник воинам Великой Отечественной войны. В ходе благотворительного марафона на ремонт собрали более 200 тысяч рублей. 

- В детстве мы в дни празднования 9 мая на памятнике стояли вахту, будучи пионерами, - поделилась воспоминаниями Юлия Жамбалова.

Дедушка бурятского омбудсмена Базар Бабасанович Ямпилов, который дошёл до Кенисберга, умер в 1980 году. Сейчас в Усть-Киране уже не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны.
ветераны ВОВ памятник уполномоченный по правам человека
 
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