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Амархуу Борхуу отправится за решётку за употребление наркотиков

Амархуу Борхуу отправится за решётку за употребление наркотиков
Общество, 
На суде в Монголии популярный певец расплакался

В Монголии отправили в колонию известного известного певца, бывшего участника российской группы «Премьер-министр» Амархуу Борхуу за употребление наркотиков. Об этом сообщает издание «Монголия сейчас».

- 29 октября в префектуре Хан-уул состоялось заседание суда первой инстанции, которое приговорило раскаявшегося и расплакавшегося артиста к двум годам заключения в колонии, - сообщает издание.

В Монголии выразили мнение, что эту историю сделали показательной и поэтому не пошли на поблажки певцу. Ведь в стране в последнее время участились случаи употребления наркотиков, особенно среди «золотой молодёжи».

Амархуу Борхуу родился 1 июля 1987 года в Булганском аймаке Монголии. Когда он был ребёнком, его родители переехали из Монголии в Улан-Удэ.

Приобрёл популярность в России после победы в конкурсе «Народный артист 3» в 2006 году, получив 61,7 % голосов зрителей. После ему дали звание заслуженного артиста Бурятии. Был солистом группы «Премьер-министр».

Последние годы живёт в Монголии, где ведёт сольную карьеру. В 2019 году был участником популярного телешоу «Яг туун шиг» (аналог российской программы «Один в один»), где вышел в финал.

В Бурятии в последний раз был в апреле 2019 года. Тогда Амархуу Борхуу выступил на гала-концерте Студенческой весны. Также певец присоединился к флешмобу «Сохраним Байкал».
суд наркотики Амархуу
 
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