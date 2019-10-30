Амархуу Борхуу отправится за решётку за употребление наркотиков

Амархуу Борхуу родился 1 июля 1987 года в Булганском аймаке Монголии. Когда он был ребёнком, его родители переехали из Монголии в Улан-Удэ.





Приобрёл популярность в России после победы в конкурсе «Народный артист 3» в 2006 году, получив 61,7 % голосов зрителей. После ему дали звание заслуженного артиста Бурятии. Был солистом группы «Премьер-министр».

