В Забайкалье главбух больницы получил реальный срок за присвоение 1,5 млн. рублей

Суд приговорил бухгалтера к трём годам в колонии общего режима



В Оловяннинском районе Забайкалья суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера центральной районной больницы. Он обвиняется в присвоении чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения.



Установлено, что главный бухгалтер больницы в течение 2016 года неоднократно получал из кассы в подотчёт различные суммы денег на мнимые цели, лично не предоставляя отчётные документы об их трате.



С целью сокрытия хищения он распределил в программе «1С Бухгалтерия» и бухгалтерской документации расходно-кассовые ордера между другими работниками больницы. Таким образом было присвоено свыше 1,4 млн. рублей.



В тот же период главный бухгалтер, пользуясь своими полномочиями, обманом украл со склада больницы электроинструменты на сумму свыше 60 тысяч рублей.



В дальнейшем он уволен с указанной должности. В суде мужчина не признавал свою вину и не пытался возместить причинённый ущерб. Однако сторона обвинения представила суду убедительные доказательства.



- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима, запрета в течение 1,5 лет занимать в органах власти должности, наделённые распорядительными полномочиями, а также удовлетворил исковые требования и взыскал всю сумму причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Фигурант уголовного дела был взят под стражу в зале суда. Решение суда не вступило в законную силу.



