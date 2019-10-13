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Сегодня состоится финальный бой бурятской спортсменки на чемпионате мира

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с 9 дня чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне состоялись полуфиналы чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит сейчас в Улан-Удэ. Три российские спортсменки вышли в финал соревнований. Ими стали Екатерина Пальцева, Лилия Аетбаева и бурятская спортсменка Людмила Воронцова.

Сегодня состоятся финальные бои и закрытие чемпионата мира. Людмила Воронцова будет противостоять филиппинке Нести Петекио. Бой состоится во время дневной сессии (с 16:00).

Екатерина Пальцева будет состязаться в весовой категории до 48 кг с Манджу Рани из Индии. Лилия Аетбаева (51кг) встретится с турчанкой Бусеназ Чакироглу. Земфира Магомедалиева (81 кг) будет противостоять представительнице Турции Элиф Гюнери. 
бокс чемпионат мира спорт
 
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