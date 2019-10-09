Главе Бурятской митрополии пришлось доказывать брак покойных родителей

Митрополит Савватий наткнулся на бюрократические проволочки
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ушёл из жизни отец Бурятского митрополита Савватия – протоиерей Геннадий. Митрополит опубликовал фотографию отца с подписью «Реквием».
- Дождался меня. Я приехал, и он преставился примерно час назад. Благодарю всех за участие и молитвы, - сообщил глава митрополии.
Но затем глава Бурятской митрополии сообщил на странице в Facebook, что он не может похоронить отца рядом с могилой своей покойной матери. Дело в том, что чиновники потребовали документ, доказывающий брак родителей митрополита.
- «Докажите, что покойный действительно является мужем покойной!». Рядом с маминой могилой было приготовлено место для папиной могилы. Так вот! Чиновница из похоронных начальств заявила, что в Чувашии существует закон, который не позволяет хоронить по соседству не родственникам, - рассказал митрополит Савватий.
Он возмутился тем, что чиновники требуют документ, выданный более полувека назад.
- Где я найду сейчас свидетельство о браке которое было выдано аж в 1951 году? Ответ ошеломил: делайте запрос в архив! Я не пойму: чувашские законотворцы думают, что два покойника в своих могилах будут развратничать что ли! Как я докажу, что мои папа и мама были парой: мужем и женой. Хоть в Советскую Чувашию (общественно-политическая газета – прим.ред.) жалуйся, честное слово, - рассказал глава митрополии.
Пользователи Сети посоветовали предоставить чиновнице свидетельство о рождении или обратиться в ЗАГС: «Того что они однофамильцы и у них общие дети не достаточно? Ну бред, конечно. Сил Вам, дорогой Владыка!», «Сейчас электронные архивы, можно поехать в загс, оттуда запрос сделают, потом в загсе и получить дубликат», «В Улан-Удэ на стеклозаводе тоже самое, свидетельство о браке подтверждает родство и то, что они не в разводе. Кладбище закрытое, подхоранивают только родственников», «Ужас. Бегать по учреждениям за доказательствами сейчас, конечно, самое время».
Через некоторое время митрополит Савватий опубликовал фотографию старого, местами порванного свидетельства о браке. Фотографию он подписал просто: «Нашел!!!».
Подписчики митрополита «выдохнули» и поздравили его с находкой: «Слава Богу!», «Чудеса», «Храни вас Бог», «Удивительно. Документ о вступлении в брак двух человек, которых уже нет на этом свете. Но при этом бумага все ещё нужна для предъявления чиновникам».
Главе Бурятской митрополии пришлось доказывать брак покойных родителей
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