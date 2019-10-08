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Ушёл из жизни отец главы Бурятской митрополии

Ушёл из жизни отец главы Бурятской митрополии
Общество, 
Митрополит Савватий успел увидеться с отцом

Сегодня, 8 октября, ушёл из жизни отец митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия – протоиерей Геннадий. Об этом глава Бурятской митрополии поделился на странице в Facebook. Митрополит опубликовал фотографию отца с подписью «Реквием».

- Дождался меня. Я приехал, и он преставился примерно час назад. Благодарю всех за участие и молитвы, - сообщил глава митрополии.

6 октября митрополит Савватий просил прихожан помолиться за его отца.

- Очень плох, возможно, при смерти, завтра утром вылетаю из Алматы в Чебоксары. Ваши молитвы уже однажды его спасли. Я реалист, понимаю, что пришло время: мне бы успеть попрощаться, - написал он.

В Алма-Ате он принимал участие в праздновании в память 15-летия установления Собора новомучеников и исповедников казахстанских и принесения Курской-Коренной иконы Пресвятой Богородицы.

Жители Бурятии выражают соболезнования: «Покой Господь чудесного человека», «Царствие небесное!», «Прими душу раба Твоего Геннадия протоиерея». «Вечная память!» - написал Алексей Цыденов.

Также глава митрополии сообщил, что скорее всего в четверг состоится отпевание в Введенском соборе.

Справка:

Протоиерей Геннадий (Антонов Геннадий Николаевич) родился 7 января 1934 году в деревне Елабыши Вурнарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. В 1957 году он был рукоположен в сан диакона, затем, в этом же году – в сан иерея. В 1971 году возведен в сан протоиерея.

С 1957 года служил вторым священником в церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы с. Акулево Чебоксарского района, с 1958 года – настоятелем этой церкви.

В 1959 году переведён в штат Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы города Чебоксары. В 1989 году временно исполнял обязанности настоятеля этого собора.

С 1990 года по 2017 год настоятель Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы города Чебоксары. С 2017 года почетный настоятель. С 1994 года был духовником Чебоксарско-Чувашской епархии.

Протоиерей Геннадий был награжден всеми священническими наградами Русской православной церкви, включая право служения литургии с отверстыми Царскими Вратами до молитвы «Отче наш». В 1984 году получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени. В 2000 году в честь 2000-летия христианства был награжден государственной наградой – орденом Дружбы народов. В 2015 году награжден юбилейной медалью Русской православной церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира».
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