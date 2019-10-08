На трассе «Байкал» произведут взрывные работы

Будет остановлено движение с 58 по 60 км



9 октября в Иркутской области на пикете с 87 по 94 км в период с 12:00 до 13:00 часов будут производиться взрывные работы, с остановкой автомобильного движения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 58 по 60 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района.



Напомним, ремонт идёт на трёх участках дорог в Шелеховском и Слюдянском районах. В эксплуатацию объекты сдадут до конца октября этого года.

