Будет остановлено движение с 58 по 60 км
9 октября в Иркутской области на пикете с 87 по 94 км в период с 12:00 до 13:00 часов будут производиться взрывные работы, с остановкой автомобильного движения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 58 по 60 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района.
Напомним, ремонт идёт на трёх участках дорог в Шелеховском и Слюдянском районах. В эксплуатацию объекты сдадут до конца октября этого года.
На трассе «Байкал» произведут взрывные работы
Общество, Фото:
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