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На трассе «Байкал» произведут взрывные работы

На трассе «Байкал» произведут взрывные работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будет остановлено движение с 58 по 60 км

9 октября в Иркутской области на пикете с 87 по 94 км в период с 12:00 до 13:00 часов будут производиться взрывные работы, с остановкой автомобильного движения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 58 по 60 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района.

Напомним, ремонт идёт на трёх участках дорог в Шелеховском и Слюдянском районах. В эксплуатацию объекты сдадут до конца октября этого года.
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