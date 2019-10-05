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В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны

В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
Радий Эрдынеевич скончался накануне 

4 октября ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Радий Эрдынеевич Аюшеев, внесший бесценный вклад в дело служения и защиты Родины, развитие системы гражданской обороны Бурятии.

Армейская служба Радия Эрдынеевича началась со станции Мальта Иркутской области в запасном стрелковом полку в звании рядового пулемётчика. В период войны служил на военно-почтовой станции младшим приёмщиком по обслуживанию воинских частей, дислоцированных на территории от ст. Слюдянка до ст. Петровский завод, а также военных частей, прибывающих с запада на восток в составе Забайкальского фронта во время войны с Японией. После окончания войны был переведён на Дальний Восток в город Ворошилов-Усссурийский, где продолжал служить до 1949 года. Потом его зачислили в Пушкинское радиотехническое училище в Ленинграде. Именно там готовили офицеров-специалистов по радиолокации, которая только начала внедряться. Уже через год Радию Эрдынеевичу присвоили звание «офицер Советской армии».

Военная часть, в которой служил Радий Аюшеев, имела статус секретной. В ней числились только дисциплинированные люди, технически грамотные, преданные своему делу. В 1964 году молодого офицера направили в Красноярское училище войск ПВО, которое он закончил экстерном. Радий Эрдынеевич получил возможность обучать других специалистов.

- В период с 1973 по 1978 гг. работал военным руководителем в техникуме. В марте 1988 года пришёл на должность инженера-метролога в химическую лабораторию Штаба гражданской обороны Бурятской АССР. В 1997 году вышел на заслуженный отдых в звании подполковника. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

«Радий Эрдынеевич всегда занимал активную жизненную позицию, участвовал в общественных мероприятиях, уделял большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, являлся наставником для молодых специалистов», отметили в Главном управлении.


ветераны ВОВ
 
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