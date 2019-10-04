Педагог-психолог из Бурятии стал лучшим в России

Улан-удэнец Михаил Алагуев признан лучшим педагогом-психологом 2019 года в стране.















Заключительный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2019» проходил с 30 сентября в Москве. 66 участников из разных уголков страны соревновались за звание лучшего специалиста. У конкурсантов была насыщенная программа, включающая как испытания, так и научно-просветительские мероприятия, сообщили в Московском государственном психолого-педагогическом университете (вуз был одним из организаторов).В первый день участники продемонстрировали своё мастерство в решении профессиональных задач: составлении психологического заключения («Профессиональный квест»).1 октября в федеральном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра прошло конкурсное испытание «Мастер-класс» - демонстрация личного уникального творческого опыта. Оценивали работу участников ведущие практикующие специалисты и учёные.2 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялось подведение итогов экспертного тура и конкурсного испытания «Профессиональные кейсы», а также были названы лауреаты конкурса.3 октября все участники встретились с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной. Тогда и были озвучены имена лауреатов.Михаил Алагуев из Бурятии стал первым. Второе место заняла Елена Григорян из Свердловской области, третьей стала представительница Новосибирской области Екатерина Веселова.В торжественной обстановке победителей конкурса объявят в государственном Кремлёвском дворце 4 октября в ходе церемонии подведения итогов конкурса «Учитель года России – 2019». Михаила Алагуева наградят наряду с лучшим учителем года и учителем-дефектологом в стенах Кремлёвского дворца.Михаил опубликовал на своей странице в соцсети несколько фотографий из Москвы и поблагодарил всех, кто ему помогал.«Без тщательной подготовки под руководством целой команды у меня бы не получилось!» - написал победитель.Наставник Михаила Алагуева - кандидат психологических наук Игорь Бадиев.