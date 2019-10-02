Князе-Владимирский монастырь стал девятым по популярности у паломников
Князе-Владимирский монастырь в Иркутске оказался в десятке самых посещаемых Святынь России. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок.
Как сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области, туристы-паломники назвали Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Республике Карелия (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%) самыми интересными православными Святынями, куда хочется возвращаться снова и снова.
Десять самых популярных монастырей для паломнических поездок по стране*
1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, 24,49.%.
2. Валаамский монастырь в Республике Карелия, 18,37%.
3. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, 12,24%.
4-5. Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области, 10,2%.
6-7-8. Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, 6,12%.
9. Князе-Владимирский монастырь в Иркутске, 4,08%.
10. Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,04%.
* Процент голосов опроса в социальных сетях
Иркутский монастырь попал в десятку самых посещаемых в России
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