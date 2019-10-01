Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон

В городе продолжается осенний месячник чистоты



В Улан-Удэ 16 сентября стартовал осенний месячник чистоты. Уборка свалок, ремонт контейнеров, скамеек, элеваторных узлов, электрощитовых – это лишь часть работ. Генеральная уборка закончится 19 октября общегородским субботником.



Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано организовать санитарную уборку дворов.



- Городские власти обращаются к руководителям организаций, предприятий всех форм собственности, к жителям города не остаться равнодушными к внешнему облику нашего города и принять активное участие в месячнике чистоты, а также произвести посадки зелёных насаждений, - сообщает управление по информационной политике администрации города.



К уборке территорий города уже сейчас привлечено более 120 организаций, более 10 000 учащихся и работников организаций. Всего с начала месячника на мусорный полигон в мкрн Вахмистрово было принято более 17 тысяч м3 твердых бытовых отходов.



Администрациями районов проводится работа по привлечению к месячнику чистоты предприятий, общественных организации, учреждений различных форм собственности, а также населения и учащейся молодёжи.



- Каждой из администраций районов выдано по 500 талонов на приём мусора на полигоне на безвозмездной основе. Также мусор бесплатно будет приниматься в день общегородского субботника 19 октября, - пояснили в комитете городского хозяйства.



