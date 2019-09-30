В Бурятии захоронили бойца, павшего в боях на Украине









- Говорят, что война не закончена, пока не будет захоронен последний солдат. Сегодня мы предаём родной земле останки бойца Красной Армии, нашего земляка Родиона Григорьевича Табинаева. 27 июля 1941 года он был призван на войну. В марте 1943 года Родион Григорьевич погиб под Харьковом и с тех пор родные и близкие ничего не знали о нем. И сегодня по всем обычаям земляки, родственники имеют возможность преклониться земляку и зажечь свечу на его могиле. Вечная память герою! – обратился к участникам траурного митинга глава Тункинского района Иван Альхеев.



- Наш дед вернулся с войны. В 1943 году пришло извещение, что он пропал без вести. И вот на днях я узнал, что его привезут на родину. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в обнаружении останков деда, их расшифровке, передаче и транспортировки, - сказал Константин Билдуев.







Траурный митинг завершился на кладбище села Кырен, где останки Родиона Табинаева с воинскими почестями были захоронены на родной земле.































В парке культуры и отдыха села Кырен Тункинского района Бурятии 27 сентября состоялся траурный митинг, посвящённый перезахоронению воина-земляка, участника Великой Отечественной войны Родиона Григорьевича Табинаева, погибшего при освобождении Украины в 1943 году. Останки красноармейца днём ранее были доставлены в Улан-Удэ и после церемонии встречи из аэропорта были отправлены на малую родину, в Тункинский район, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Поисковиков Украины и всех, кто оказал помощь в доставке останков на родину, поблагодарил внук краснооармейца, Константин Билдуев.На траурном митинге выступил ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Бурятии и Тункинского района Петр Степанович Дёмин. Он отметил, что в то же время, когда погиб Родион Григорьевич, находился на том участке боевых действий и все фронтовики из Бурятии достойно сражались за Родину.Останки солдата нашли весной 2019 года в лесу между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области волонтёры «Союза поисковых отрядов Украины». В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войны на местах сражений проходят поисковые мероприятия, участие в которых принимают, в том числе и поисковики из Бурятии.Табинаев Родион Григорьевич родился в феврале 1905 года в селе Укыр Боханского района Иркутской области. В 1940 году переехал с семьей в Тункинский аймак, Бурят-Монгольской АССР. С 1940 по 26 июля 1941 года работал главным бухгалтером в Тункинском райпотебсоюзе.Призван в армию Тункинским районным военным комиссариатом 27 июля 1941 года. Младший сержант. Числился пропавшим без вести с марта 1943 года. Пришло извещение, что пропал без вести в боях на Курской дуге (Книга Памяти. Республика Бурятия. Том 2).Предположительно погиб во время боёв за Харьков в феврале-марте 1943 года. Останки Табинаева обнаружены в ходе полевых поисковых работ в марте 2019 года в лесу между поселками Васищево и Лизогубовка Харьковской области волонтерами «Союза поисковых отрядов Украины».Личность погибшего установлена по медальону. Расшифровал эксперт из Минска.Родственников нашла волонтёр-поисковик из города Тольятти. Харьковчане и белгородцы оформляли документы, организовали перевозку останков через границу.Родион Табинаев награждён посмертно медалью «Шагнувший в бессмертие».