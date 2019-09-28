Студентам Баунтовского района Бурятии продлили время льготных авиабилетов

На две недели увеличена продолжительность продажи льготных авиабилетов в отдалённые сёла из райцентра Баунтовского района



Соответствующий законопроект принят на сессии Народного Хурала, говорится в сообщении бурятского парламента.



Как пояснил глава Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалев, льготные билеты продавались ранее с 1апреля до 31 октября.



- Однако в связи с поздним установлением зимней дороги авиарейсы выполняются и в более поздние сроки, а именно вплоть до середины ноября. Граждане, а также учащиеся школы-интерната, вылетающие на каникулярное время домой, не могут воспользоваться своим правом на получение этой меры социальной поддержки, так как предоставляемые ими билеты не принимаются к оплате ввиду нарушения срока, указанного в законе, - отметил Николай Ковалев.



Изменениями в закон «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия» сроки оказания мер социальной поддержки перенесены с 1 апреля до 15 ноября.



