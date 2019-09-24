В Иркутске пройдёт фестиваль поп-культуры «Байкал Комикс Фест»

В прошлом году на нём побывало более 3000 человек



В Иркутске с 28 по 29 сентября на территории военно-спортивного клуба «Комбат» и картинг-клуба «Хайвэй» пройдёт фестиваль поп-культуры «Байкал Комикс Фест». Мероприятие проводится в третий раз. Участие в фестивале в 2018 году приняло более 3500 зрителей.



В рамках программы фестиваля гости праздника смогут увидеть яркое косплей-шоу, кинематографические декорации, ростовые фигуры киногероев, аллею авторов комиксов Иркутска и Прибайкалья, кинофильмы, рыцарский турнир и выставку оружия. Также состоятся выступления танцевальных и музыкальных коллективов и битбокс-шоу. Будет проведена ярмарка магазинов и хендмейдеров. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

