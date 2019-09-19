В Бурятии объединят скорую помощь и центр медицины катастроф

Слияние планируется завершить к 2021 году



По информации российских СМИ, минздрав России направил руководителям регионов письмо, подписанное министром Вероникой Скворцовой, с предложением объединить станции скорой медицинской помощи и территориальные центры медицины катастроф в одно юридическое лицо. Сформировать в каждом регионе единые центральные диспетчерские службы и т.д.



Во многих регионах уже началась подготовка к слиянию станций скорой помощи и территориальных центров медицины катастроф. По сообщениям различных изданий, объединение нужно, чтобы службы оперативно реагировали на возможные ЧП и качественно оказывали первую помощь пострадавшим.



Такое преобразование коснётся и Бурятии



Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии, объединение станции скорой помощи и центра медицины катастроф планируется завершить к 2021-ому году.



