Слияние планируется завершить к 2021 году
По информации российских СМИ, минздрав России направил руководителям регионов письмо, подписанное министром Вероникой Скворцовой, с предложением объединить станции скорой медицинской помощи и территориальные центры медицины катастроф в одно юридическое лицо. Сформировать в каждом регионе единые центральные диспетчерские службы и т.д.
Во многих регионах уже началась подготовка к слиянию станций скорой помощи и территориальных центров медицины катастроф. По сообщениям различных изданий, объединение нужно, чтобы службы оперативно реагировали на возможные ЧП и качественно оказывали первую помощь пострадавшим.
Такое преобразование коснётся и Бурятии
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии, объединение станции скорой помощи и центра медицины катастроф планируется завершить к 2021-ому году.
В Бурятии объединят скорую помощь и центр медицины катастроф
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