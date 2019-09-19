В них примут участие более 170 юных спортсменов
В Иркутске на скалодроме «Панорама» с 20 по 23 сентября состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию среди юношей и девушек 10-13 лет. Состязания пройдут в трёх дисциплинах – «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг».
Планируется, что в соревнованиях примут участие более 170 юных скалолазов из 21 региона России. Иркутскую область на соревнованиях представляют 23 спортсмена из Иркутска и Ангарска.
- Впервые такие соревнования проходят в Иркутске. Они являются рейтинговыми и для наших спортсменов участие в соревнованиях, на которые приехали лучшие скалолазы России, это хорошая возможность попробовать свои силы, получить соревновательный опыт. Это большой подарок для наших юных спортсменов от федерации скалолазания России, – сказала член исполнительного совета федерации скалолазания Иркутской области Марина Иванова.
Торжественное открытие и начало соревнований 20 сентября в 9:00 часов в СК «Панорама». В этот же день пройдёт квалификация в дисциплине «лазание на трудность». 21 сентября продолжится квалификация в этой же дисциплине и состоится финал. 22 сентября спортсмены будут соревноваться в боулдеринге, 23 сентября – в скорости, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию
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