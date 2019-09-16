Школьникам рассказали о буднях военнослужащих
В Бурятии представители соединений Восточного военного округа провели «уроки мужества» для школьников.
Офицеры поведали ребятам о подвигах советских солдат в битве на реке Халхин-Гол в Монголии.
Также на «уроках мужества» школьникам рассказали о буднях военнослужащих, особенностях профессии, перспективах военной карьеры и разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России.
В конце школьники сфотографировались на память вместе с офицерами, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные провели «уроки мужества»
Общество, Фото:
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