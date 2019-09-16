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В Бурятии военные провели «уроки мужества»

В Бурятии военные провели «уроки мужества»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьникам рассказали о буднях военнослужащих

В Бурятии представители соединений Восточного военного округа провели «уроки мужества» для школьников.

Офицеры поведали ребятам о подвигах советских солдат в битве на реке Халхин-Гол в Монголии.

Также на «уроках мужества» школьникам рассказали о буднях военнослужащих, особенностях профессии, перспективах военной карьеры и разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России.

В конце школьники сфотографировались на память вместе с офицерами, сообщает пресс-служба ВВО.

военнослужащие
 
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