В Бурятии военные провели «уроки мужества»

Школьникам рассказали о буднях военнослужащих



В Бурятии представители соединений Восточного военного округа провели «уроки мужества» для школьников.



Офицеры поведали ребятам о подвигах советских солдат в битве на реке Халхин-Гол в Монголии.



Также на «уроках мужества» школьникам рассказали о буднях военнослужащих, особенностях профессии, перспективах военной карьеры и разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России.



В конце школьники сфотографировались на память вместе с офицерами, сообщает пресс-служба ВВО.



