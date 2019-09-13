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На гонках в Иркутске победили «Мурка» и «Невеста ветра»

На гонках в Иркутске победили «Мурка» и «Невеста ветра»
Общество,  Фото:pixabay.com
Прошли областные гонки крейсерских яхт «У Истоков»

В Иркутской области 7 и 8 сентября состоялись традиционные областные гонки крейсерских яхт «У Истоков». Участие в регате в акватории Иркутского водохранилища приняли 18 экипажей на яхтах разного класса. Все яхты были разделены на пять стартовых групп, сообщает пресс-служба минспорта региона.

- В регате стартовали яхты разных классов, с разным парусным вооружением. Поэтому, чтобы уровнять шансы, результаты подсчитывались с учётом исправленного времени, которое зависит от гоночного балла яхты, – пояснил главный судья регаты Максим Скоморовский.

Результаты областных соревнований крейсерских яхт «У Истоков»

Яхты до 8 метров
1 место – «Мурка» (рулевой Вадим Никульшин)
2 место – «AlmaMater» (рулевой Павел Манохин)
3 место – «Jasna» (рулевой Алексей Шерстобитов)

Яхты до 10 метров «регатный»
1 место – «BlueMarlin» (рулевой Илья Исупов)
2 место – «Ласточка» (рулевой Виктор Макушев)
3 место – «Westa» (рулевой Олег Апостолов)

Яхты до 10 метров «круизный»
1 место – «Валенсия» (рулевой Влад Морген)
2 место поделили между собой, набрав одинаковое количество очков, «Леди Лета» (рулевой Константин Матюшов) и «Barcelona» (рулевой Тимофей Никитич)

Яхты «Гидры»
1 место – «Невеста ветра» (рулевой Александр Московских)
2 место – «Ника» (рулевой Александр Щукин)

Специфические яхты
1 место – «E-mission» (рулевой Александр Овчинников)
2 место – «Silverglow» (рулевой Валерий Копытов)
3 место – «Фридом» (рулевой Владимир Пятаков)

- Парусный сезон в Иркутске продолжается. Впереди у нас ещё две регаты крейсерских яхт. 14-15 сентября «Ангарские Хутора» – очень интересные соревнования, со своей спецификой. Гонки проходят у истока реки Ангара. И самая представительная регата, завершающая крейсерский парусный сезон в Иркутске, «Бархатная осень» пройдёт 27-29 сентября. В Иркутске 56 крейсерских яхт, и большинство из них стремится принять участие в этих соревнованиях. «Бархатная осень» – это настоящий праздник яхтсменов, – отметил председатель федерации парусного спорта региона Александр Московских.
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