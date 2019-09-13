На гонках в Иркутске победили «Мурка» и «Невеста ветра»

Прошли областные гонки крейсерских яхт «У Истоков»



В Иркутской области 7 и 8 сентября состоялись традиционные областные гонки крейсерских яхт «У Истоков». Участие в регате в акватории Иркутского водохранилища приняли 18 экипажей на яхтах разного класса. Все яхты были разделены на пять стартовых групп, сообщает пресс-служба минспорта региона.



- В регате стартовали яхты разных классов, с разным парусным вооружением. Поэтому, чтобы уровнять шансы, результаты подсчитывались с учётом исправленного времени, которое зависит от гоночного балла яхты, – пояснил главный судья регаты Максим Скоморовский.



Результаты областных соревнований крейсерских яхт «У Истоков»



Яхты до 8 метров

1 место – «Мурка» (рулевой Вадим Никульшин)

2 место – «AlmaMater» (рулевой Павел Манохин)

3 место – «Jasna» (рулевой Алексей Шерстобитов)



Яхты до 10 метров «регатный»

1 место – «BlueMarlin» (рулевой Илья Исупов)

2 место – «Ласточка» (рулевой Виктор Макушев)

3 место – «Westa» (рулевой Олег Апостолов)



Яхты до 10 метров «круизный»

1 место – «Валенсия» (рулевой Влад Морген)

2 место поделили между собой, набрав одинаковое количество очков, «Леди Лета» (рулевой Константин Матюшов) и «Barcelona» (рулевой Тимофей Никитич)



Яхты «Гидры»

1 место – «Невеста ветра» (рулевой Александр Московских)

2 место – «Ника» (рулевой Александр Щукин)



Специфические яхты

1 место – «E-mission» (рулевой Александр Овчинников)

2 место – «Silverglow» (рулевой Валерий Копытов)

3 место – «Фридом» (рулевой Владимир Пятаков)



- Парусный сезон в Иркутске продолжается. Впереди у нас ещё две регаты крейсерских яхт. 14-15 сентября «Ангарские Хутора» – очень интересные соревнования, со своей спецификой. Гонки проходят у истока реки Ангара. И самая представительная регата, завершающая крейсерский парусный сезон в Иркутске, «Бархатная осень» пройдёт 27-29 сентября. В Иркутске 56 крейсерских яхт, и большинство из них стремится принять участие в этих соревнованиях. «Бархатная осень» – это настоящий праздник яхтсменов, – отметил председатель федерации парусного спорта региона Александр Московских.

