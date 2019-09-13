На гонках в Иркутске победили «Мурка» и «Невеста ветра»

Прошли областные гонки крейсерских яхт «У Истоков»
В Иркутской области 7 и 8 сентября состоялись традиционные областные гонки крейсерских яхт «У Истоков». Участие в регате в акватории Иркутского водохранилища приняли 18 экипажей на яхтах разного класса. Все яхты были разделены на пять стартовых групп, сообщает пресс-служба минспорта региона.
- В регате стартовали яхты разных классов, с разным парусным вооружением. Поэтому, чтобы уровнять шансы, результаты подсчитывались с учётом исправленного времени, которое зависит от гоночного балла яхты, – пояснил главный судья регаты Максим Скоморовский.
Результаты областных соревнований крейсерских яхт «У Истоков»
Яхты до 8 метров
1 место – «Мурка» (рулевой Вадим Никульшин)
2 место – «AlmaMater» (рулевой Павел Манохин)
3 место – «Jasna» (рулевой Алексей Шерстобитов)
Яхты до 10 метров «регатный»
1 место – «BlueMarlin» (рулевой Илья Исупов)
2 место – «Ласточка» (рулевой Виктор Макушев)
3 место – «Westa» (рулевой Олег Апостолов)
Яхты до 10 метров «круизный»
1 место – «Валенсия» (рулевой Влад Морген)
2 место поделили между собой, набрав одинаковое количество очков, «Леди Лета» (рулевой Константин Матюшов) и «Barcelona» (рулевой Тимофей Никитич)
Яхты «Гидры»
1 место – «Невеста ветра» (рулевой Александр Московских)
2 место – «Ника» (рулевой Александр Щукин)
Специфические яхты
1 место – «E-mission» (рулевой Александр Овчинников)
2 место – «Silverglow» (рулевой Валерий Копытов)
3 место – «Фридом» (рулевой Владимир Пятаков)
- Парусный сезон в Иркутске продолжается. Впереди у нас ещё две регаты крейсерских яхт. 14-15 сентября «Ангарские Хутора» – очень интересные соревнования, со своей спецификой. Гонки проходят у истока реки Ангара. И самая представительная регата, завершающая крейсерский парусный сезон в Иркутске, «Бархатная осень» пройдёт 27-29 сентября. В Иркутске 56 крейсерских яхт, и большинство из них стремится принять участие в этих соревнованиях. «Бархатная осень» – это настоящий праздник яхтсменов, – отметил председатель федерации парусного спорта региона Александр Московских.
На гонках в Иркутске победили «Мурка» и «Невеста ветра»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования, посвящённые памяти забайкальской спортсменки, пройдут в третий раз
Главным товаром мероприятия станет картофель
Монтаж монумента на привокзальной площади завершится к концу сентября
На поле совершат обряд благодарения Земле-кормилице
Мероприятие возможно сделают ежегодным
Участники будут соревноваться в 9 видах спорта и выполнят нормативы ГТО
В честь открытия пройдут показательные выступления фигуристов, лазерное и фаер-шоу
После фестиваля состоится флешмоб «Ёхор на Ангаре»
В селе Бичура состоится праздник для туристов «Бичурские дворики»
Ими стали представители пяти муниципальных образований
Торжества по поводу 80-летия состоятся 14 сентября в Иволгинске
Солисты театра оперы и балета выступят на турнире «Риха Алханая»
Здесь состоятся молебен, спортивные состязания
Гости ознакомились с выставкой «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды»
Для учеников провели «Урок безопасности»