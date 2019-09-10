В Улан-Удэ развернут гигантскую георгиевскую ленту

Более 3 тысяч юнармейцев, кадет и студентов высших учебных заведений Бурятии примут участие 15 сентября в торжественном марше, посвящённом 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. В рамках мероприятия пройдут первый республиканский парад юнармейцев и XVIII парад российского студенчества.
Во время шествия на главной площади Улан-Удэ будет развернута масштабная копия Георгиевской ленты. Ленту длиной в 150 метров пронесут кадеты и юные казаки - учащиеся Республиканской кадетской школы-интерната и казачьих классов школ № 9 и № 22 Улан-Удэ. В рядах памятного марша пройдут и участники международного автопробега «Дорогами отцов».
Также в рамках мероприятия колоннами в виде триколора флагов России и Бурятии пройдут студенты БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и филиала СибГУТИ. Первокурсники произнесут клятву российского студента, получат символические студенческие билеты и исполнят студенческий гимн «Gaudeamus igitur».
В честь празднования 80-ой годовщины для жителей и гостей республики будет подготовлена обширная программа: праздничный концерт, интеллектуальный баттл, выставка современного вооружения и археологических военных находок, военно-патриотические интерактивные площадки. В память о 398 воинах - уроженцах Бурятии, погибших в боях на реке Халхин-Гол, военнослужащие дадут 5-кратный залп.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Монголии 30 августа состоялось открытие памятника «Воинам Бурятии – участникам боёв на реке Халхин-Гол». Памятник представляет собой стелу с фигурами воинов трёх национальностей: бурятской, русской и монгольской, стоящими в полный рост на постаменте. На самом постаменте, облицованном керамогранитом и обрамлённом георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имён 398 воинов-уроженцев Республики Бурятия, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол.